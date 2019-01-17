Эксперты WADA успешно извлекли все данные из московской лаборатории

Экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) закончила работу по извлечению базы данных московской лаборатории. Об этом всемирное антидопиговое агенство сообщило на своем сайте.

Эксперты WADA изъяли информацию из различных серверов московской лаборатории, компьютеров и других электронных носителей. Данные вывезены за пределы России для проверки и детального анализа специалистами WADA, — сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу WADA.



«Группа экспертов в составе трех человек успешно получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и основные аналитические данные, сформированные лабораторией», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе так же говорится, что полученные данные будут ключевыми при возбуждении дел в случаях обмана и оправдании других спортсменов, которые прежде подозревались в участии в допинговой программе.

Независимая комиссия по соответствию получила всю информацию по событиям, которые происходили после 20 сентября — даты восстановления в правах РУСАДА. Комиссия теперь сформирует рекомендацию для рассмотрения исполкомом WADA 22 января.