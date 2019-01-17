В Казани суд отклонил иск противников МСЗ о признании общественных слушаний несостоявшимися

Сегодня, 17 января, Авиастроительный райсуд Казани отклонил иск противников строительства мусоросжигательного завода в Осиново, которые просили признать несостоявшимися слушания по проекту завода, прошедшие 28 июня.

Иск был подан от жительницы Казани Резеды Зиганшиной к администрации Осиновского сельского поселения.



Во время процесса допросили четверых свидетелей из шести заявленных. Судья прервал юристов, так как все свидетели утверждали, что руководство Осиновского сельского поселения сорвало общественные слушания.

Юристы, в свою очередь, настаивали на том, что вместо них должны быть представители застройщика, которые отвечали за ход общественных слушаний.



В конечном итоге судья отклонил иск противников строительства мусоросжигательного завода.

Представитель истца юрист Сергей Сычев заявил, что отклонение не значит отказ.

«Как мне кажется, судья принял позицию представителей сельского поселения и посчитал, что иск необходимо адресовать инвестору строительства», — приводит его слова «Idel.Реалии».



Напомним, что 28 июня прошли публичные слушания проекта МСЗ. Тогда недовольство людей вызвал вызвал маленький зал, который рассчитан на 350 человек при зарегистрированных 1 200 человек.