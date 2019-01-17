Минниханов поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в «Дакаре»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар».

«Взята ещё одна важная и сложная вершина, убедительно показавшая также, что камазовская молодежь уверенно и достойно продолжает традиции мастеров-предшественников. Как и прежде, залогом победы «КАМАЗ-мастера» стали отличная, мощная техника и высокий профессионализм спортсменов, единство и сплоченность нашей команды, мужество, сила духа и неукротимая воля к победе» — цитирует пресс-служба казанского Кремля текст поздравительной телеграммы.

Также в поздравлении, адресованном гендиректору «КАМАЗа» Сергею Когогину, руководителю команды «КАМАЗ-мастер» Владимиру Чагину, всему коллективу команды «КАМАЗ-мастер», президент республики пожелал счастья, здоровья и удачи в 2019 году.

Ранее с успешным выступлением команду «КАМАЗ-мастер» поздравил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Сегодня экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем ралли-рейда «Дакар»-2019 в зачете грузовиков. Второе место в итоговой классификации занял еще один представитель «КАМАЗ-мастера» — Дмитрий Сотников.