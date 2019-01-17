Мантуров поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в «Дакаре»
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар»-2019 в зачете грузовиков.
«Успех российских экипажей на ралли «Дакар» — закономерный успех, который возможен благодаря симбиозу высочайшего профессионализма экипажа и эффективных технологий, которые применяются в том числе и в серийном производстве данного автомобиля» — приводит слова Мантурова его пресс-служба.
Глава Минпромторга также отметил, что технологии создания спортивного грузовика для бездорожья находят широкое применение в модернизации серийной продукции.
Ранее экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем ралли-рейда «Дакар»-2019 в зачете грузовиков.
Отметим, что «КАМАЗ-мастер» — самая титулованная команда «Дакара» в зачете грузовиков. Она является 16-кратным победителем ралли-рейда.
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