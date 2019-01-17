Экипаж Николаева из «КАМАЗ-мастера» стал победителем «Дакара»

Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем ралли-рейда «Дакар»-2019 в зачете грузовиков.

Второе место в итоговой классификации занял еще один представитель «КАМАЗ-мастера» — Дмитрий Сотников. Третьим стал голландец Жерар де Рой (Iveco), сообщается на официальной странице ралли-марафона в Twitter.

Сегодня прошел заключительный, 10-й этап гонки. Ее выиграл голландец Тон ван Генугтен (Iveco), вторым стал Лопрайс, третьим — Сотников. Николаев показал шестой результат, но этого ему хватило для итоговой победы.

Таким образом, Николаев стал четырехкратным (2013, 2017, 2018, 2019 годы) победителем «Дакара» в качестве пилота.

Отметим, что «КАМАЗ-мастер» — самая титулованная команда «Дакара» в зачете грузовиков. Она является 16-кратным победителем ралли-рейда. На втором месте — Tatra (6 раз), на третьем — Mercedes (5).

Ранее экипаж Эдуарда Николаева выиграл девятый этап ралли-марафона «Дакар», что позволило ему вернуть лидерство в общем зачете.

