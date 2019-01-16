Николаев возглавил общий зачет «Дакара» после победы на девятом этапе

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева выиграл девятый этап ралли-марафона «Дакар» 2019 года в зачете грузовиков.

Российский экипаж преодолел дистанцию спецучастка за 4 часа 19 минут 37 секунд. Второе место занял представитель Белоруссии Сергей Вязович из команды МАЗ. Третьим стал другой экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Дмитрия Сотникова, сообщается на официальной странице ралли-марафона в Twitter.

Таким образом, Николаев вернул себе лидерство в общем зачете, Сотников идет на второй позиции.

Напомним, что ранее экипаж Дмитрия Сотникова выиграл восьмой этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.