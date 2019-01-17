В трех районах Татарстана сменились руководители отделов полиции
В Татарстане сменились руководители отделов полиции Менделеевского, Муслюмовского и Лениногорского районов.
Руководителем отдела полиции в Менделеевском районе назначен Иван Егоров, который ранее работал главным инспектором инспекции штаба МВД по РТ.
Отдел МВД России по Муслюмовскому району возглавил Раиль Гатауллин, ранее занимавший должность начальника полиции МВД России по Апастовскому району.
Начальником ОМВД России по Лениногорскому району накануне был назначен полковник полиции Айбулат Юнусов, до этого возглавлявший отдел МВД России по Менделеевскому району.
Ранее «Реальное время» писало, что главным прокурором Набережных Челнов стал Дмитрий Ерпелев.
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