На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар

На производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода в воскресенье, 13 января, случился пожар.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования на площади около 100 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано за 20 минут, пострадавших и погибших нет.

В тушении пожара участвовали 76 человек и 24 единицы техники, в том числе силы и средства РНПБ филиал «Башкирия» и МЧС России в количестве 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

В настоящее время устанавливается причина пожара. На месте находится заместитель начальника ГУ МЧС России по Башкирии Виталий Барзайкин, сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее пожарные ликвидировали открытое горение в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области.