На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
На производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода в воскресенье, 13 января, случился пожар.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования на площади около 100 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано за 20 минут, пострадавших и погибших нет.
В тушении пожара участвовали 76 человек и 24 единицы техники, в том числе силы и средства РНПБ филиал «Башкирия» и МЧС России в количестве 19 человек личного состава и 6 единиц техники.
В настоящее время устанавливается причина пожара. На месте находится заместитель начальника ГУ МЧС России по Башкирии Виталий Барзайкин, сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее пожарные ликвидировали открытое горение в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области.Происшествия Башкортостан
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