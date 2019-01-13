Новости происшествий

14:12 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар

12:01, 13.01.2019
На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
Фото: 02.mchs.gov.ru/

На производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода в воскресенье, 13 января, случился пожар.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования на площади около 100 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано за 20 минут, пострадавших и погибших нет.

В тушении пожара участвовали 76 человек и 24 единицы техники, в том числе силы и средства РНПБ филиал «Башкирия» и МЧС России в количестве 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

В настоящее время устанавливается причина пожара. На месте находится заместитель начальника ГУ МЧС России по Башкирии Виталий Барзайкин, сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее пожарные ликвидировали открытое горение в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты