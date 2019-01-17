Евгений Башкиров прибыл на просмотр в «Рубин»

Казанский «Рубин» продолжает подготовку ко второй части сезона на тренировочном сборе в Белеке. Накануне в расположение команды прибыл полузащитник Евгений Башкиров, находящийся на просмотре в качестве свободного агента.

— Все отлично, игроки и тренерский штаб встретили тепло. Все подсказывают, много знакомых ребят. Так что не одиноко. Сейчас такой период впитывания новой информации, того, что требует тренерский штаб. Надеюсь, мозг переключится и я быстрее адаптируюсь, все свои качества буду показывать максимально.

Мне очень радостно, я нахожусь в таком воодушевлении от того, что представилась возможность поработать с тренерским штабом Курбана Бекиевича. Я надеюсь почерпнуть очень много в футболе от него, от его помощников. Задача — помочь «Рубину», сделать то, что от меня требуется, чего ждет от меня тренерский штаб, может быть, немного улучшить свою личную статистику, вдохновенно играть в футбол, быть агрессивным.

Самое главное, что сейчас видно по тренировкам, не забывать, что эпизод доигрывается только когда мы снова берем мяч себе, возвращаем его. То есть всегда играть до конца, — приводит слова Башкирова официальный сайт «Рубина».

Ранее 27-летний футболист выступал за «Зенит», «Томь» и «Крылья Советов».