Французская газета спрогнозировала рекорд торгового баланса России
По итогам января — ноября 2018 года положительное сальдо торгового баланса России составило $191,4 млрд. Это на 65,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как прогнозирует французская газета Les Echos, в итоге будет побит рекорд 2011 года, когда торговый баланс составлял $198 млрд.
С января по ноябрь 2018 года объём российской торговли составил $629 млрд.
По итогам первых трех кварталов 2018 года объем внешнеторгового оборота Татарстана превысил $18 млрд.Экономика
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