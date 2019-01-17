Французская газета спрогнозировала рекорд торгового баланса России

По итогам января — ноября 2018 года положительное сальдо торгового баланса России составило $191,4 млрд. Это на 65,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как прогнозирует французская газета Les Echos, в итоге будет побит рекорд 2011 года, когда торговый баланс составлял $198 млрд.

С января по ноябрь 2018 года объём российской торговли составил $629 млрд.

По итогам первых трех кварталов 2018 года объем внешнеторгового оборота Татарстана превысил $18 млрд.