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Экономика

Французская газета спрогнозировала рекорд торгового баланса России

09:49, 17.01.2019 38

По итогам января — ноября 2018 года положительное сальдо торгового баланса России составило $191,4 млрд. Это на 65,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как прогнозирует французская газета Les Echos, в итоге будет побит рекорд 2011 года, когда торговый баланс составлял $198 млрд.

С января по ноябрь 2018 года объём российской торговли составил $629 млрд.

По итогам первых трех кварталов 2018 года объем внешнеторгового оборота Татарстана превысил $18 млрд.

Экономика
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