В Казани зафиксировали утреннюю пробку длиной 4,6 километра

В Казани зафиксировали утреннюю пробку длиной 4,6 километра. Как сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки», затор является самым длинным для данного времени суток за всю последнюю неделю.

Пробка наблюдается на улице Мира и Сибирском тракте, от Тополевой улицы до улицы Журналистов.



На данный момент пробки в Казани оцениваются в 7 баллов.

Напомним, что накануне вечером пробки в Казани составили 8 баллов.