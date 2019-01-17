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В Казани зафиксировали утреннюю пробку длиной 4,6 километра

08:26, 17.01.2019 229
В Казани зафиксировали утреннюю пробку длиной 4,6 километра
Фото: скриншот yandex.ru

В Казани зафиксировали утреннюю пробку длиной 4,6 километра. Как сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки», затор является самым длинным для данного времени суток за всю последнюю неделю.

Пробка наблюдается на улице Мира и Сибирском тракте, от Тополевой улицы до улицы Журналистов.

На данный момент пробки в Казани оцениваются в 7 баллов.

Напомним, что накануне вечером пробки в Казани составили 8 баллов.

Общество Татарстан
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