В Казани зафиксировали утреннюю пробку длиной 4,6 километра
В Казани зафиксировали утреннюю пробку длиной 4,6 километра. Как сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки», затор является самым длинным для данного времени суток за всю последнюю неделю.
Пробка наблюдается на улице Мира и Сибирском тракте, от Тополевой улицы до улицы Журналистов.
На данный момент пробки в Казани оцениваются в 7 баллов.
Напомним, что накануне вечером пробки в Казани составили 8 баллов.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым