Сегодня вечером пробки в Казани составили восемь баллов

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр (5 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (8 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов), улица Декабристов в обе стороны (6 баллов).



Накануне максимальная загруженность дорог Казани вечером также составила 8 баллов.

Добавим, что сегодня с 18 часов в Татарстане введено временное ограничение движения грузового транспорта на автодорогах из-за метели.