В Башкирии стартовала операция «Снегоход»

На территории Башкирии с 14 января по 15 февраля стартовала профилактическая операция «Снегоход», которая проходит по распоряжению правительства РБ.

В течение месяца власти республики совместно с полицейскими и представителями ассоциации охотников и рыболовов региона будут вести разъяснительную и профилактическую работу среди владельцев внедорожных мотосредств.

В настоящее время в Уфе зарегистрирован 2 241 снегоход, из которых 1 366 единиц принадлежат частным лицам. По закону, владельцы снегоходов должны иметь удостоверение тракториста категории А1, сообщили в мэрии города.

Кроме того, владельцы обязаны представлять снегоходы на ежегодный технический осмотр, где проверяются регистрационные документы, соответствие номерных агрегатов регистрационным данным машины, техническое состояние узлов и механизмов, световые приборы и работа устройства экстренной остановки двигателя.

Напомним, ранее МЧС опубликовало 12 мест для зимней рыбалки в Башкирии.