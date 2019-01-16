МЧС опубликовало 12 мест для зимней рыбалки в Башкирии
Власти Башкирии определили 12 традиционных мест для зимней рыбалки на территории региона.
В ГУ МЧС по республике советуют проявлять осторожность и аккуратность при выходе на лед, а попав в беду, немедленно звать на помощь, сохранять спокойствие и использовать подручные средства, чтобы выбраться из-под воды.
Список мест выхода людей на лед для подледного лова рыбы:
- р. Белая г. Уфа (район Монумент Дружбы)
- р. Уфа г. Уфа (микрорайон Сипайлово)
- оз. Шамсутдин г. Бирск
- оз. Банное п. Кусимовский Рудник (Абзелиловский район)
- оз. Белое п. Белое Озеро (Гафурийский район)
- оз. Кандрыкуль п. Кандры (Туймазинский район)
- оз. Аслыкуль п. Алга (Давлекановский район)
- Туймазинское вхр. г. Туймазы (Туймазинский район)
- Павловское вхр. п. Павловка (Нуримановский район)
- Павловское вхр. п. Павловка (Нуримановский район)
- Нугушское вхр. п. Нугуш (Мелеузовский район)
- р. Кама п. Николо — Берёзовка (Краснокамский район)
Спасатели предупреждают, что во всех остальных местах на территории Башкирии выходить на лед опасно для жизни.
Ранее в МЧС рассказали про оборудованные места для крещенских купаний в Башкирии.Общество Башкортостан
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