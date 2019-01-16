МЧС опубликовало 12 мест для зимней рыбалки в Башкирии

Власти Башкирии определили 12 традиционных мест для зимней рыбалки на территории региона.

В ГУ МЧС по республике советуют проявлять осторожность и аккуратность при выходе на лед, а попав в беду, немедленно звать на помощь, сохранять спокойствие и использовать подручные средства, чтобы выбраться из-под воды.

Список мест выхода людей на лед для подледного лова рыбы:

р. Белая г. Уфа (район Монумент Дружбы) р. Уфа г. Уфа (микрорайон Сипайлово) оз. Шамсутдин г. Бирск оз. Банное п. Кусимовский Рудник (Абзелиловский район) оз. Белое п. Белое Озеро (Гафурийский район) оз. Кандрыкуль п. Кандры (Туймазинский район) оз. Аслыкуль п. Алга (Давлекановский район) Туймазинское вхр. г. Туймазы (Туймазинский район) Павловское вхр. п. Павловка (Нуримановский район) Павловское вхр. п. Павловка (Нуримановский район) Нугушское вхр. п. Нугуш (Мелеузовский район) р. Кама п. Николо — Берёзовка (Краснокамский район)

Спасатели предупреждают, что во всех остальных местах на территории Башкирии выходить на лед опасно для жизни.

Ранее в МЧС рассказали про оборудованные места для крещенских купаний в Башкирии.