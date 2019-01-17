Семьи в Башкирии с восемью детьми будут ежегодно получать по 600 тысяч рублей

Власти Башкирии расширят единовременную помощь многодетным семьям в регионе. Об этом сообщил и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Юрий Мельников.

На заседании президиума правительства Башкирии Мельников доложил, что с 2019 года семьи с восемью детьми и более будут получать по 600 тысяч рублей в год. На эти цели будет ежегодно выделяться по 23,6 млн рублей.

Стоит отметить, что на данный момент в регионе таких семей насчитывается 47. Ранее на подобные льготы претендовали только семьи с девятью детьми.

Ранее сообщалось, что Башкирия сохранила региональные льготы для людей 55—60 лет.