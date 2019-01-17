Парламент Великобритании выразил доверие правительству
Парламент Великобритании выразил доверие правительству премьер-министра страны Терезы Мэй, несмотря на ситуацию вокруг согласованного с Брюсселем соглашения по выходу страны из состава Европейского союза (Brexit).
Против вотума недоверия высказались 325 парламентариев, в то время как 306 его поддержали, сообщается на странице Палаты общин Великобритании в Twitter.
После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала осуществить волю британского народа и вывести страну из состава Евросоюза, передает Sky News.
Накануне британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин внес предложение о выражении вотума недоверия правительству Великобритании.ОбществоВласть
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