Парламент Великобритании выразил доверие правительству

Парламент Великобритании выразил доверие правительству премьер-министра страны Терезы Мэй, несмотря на ситуацию вокруг согласованного с Брюсселем соглашения по выходу страны из состава Европейского союза (Brexit).

Против вотума недоверия высказались 325 парламентариев, в то время как 306 его поддержали, сообщается на странице Палаты общин Великобритании в Twitter.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала осуществить волю британского народа и вывести страну из состава Евросоюза, передает Sky News.

Накануне британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин внес предложение о выражении вотума недоверия правительству Великобритании.