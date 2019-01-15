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Корбин внес предложение о выражении вотума недоверия правительству Великобритании

23:28, 15.01.2019
Корбин внес предложение о выражении вотума недоверия правительству Великобритании
Фото: wikipedia.org/Rwendland

Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин после голосования представителей палаты общин по Brexit рассказал о своей инициативе выразить вотум недоверия правительству.

«Результаты сегодняшнего голосования — это крупнейшее поражение правительства за последние годы. Парламент вынес окончательное решение, оно совершенно ясно и говорит само за себя» — сказал Корбин.

Глава Лейбористской партии Великобритании также заявил, что действующее правительство страны потеряло доверие парламента.

«Я внес предложение о выражении вотума недоверия этому правительству» — сказал Корбин, уточнив, что голосование будет проведено в среду, 16 января, передает RT.

Ранее британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. Также парламентарии не одобрили поправку к соглашению по Brexit, которая предусматривала право страны на односторонний отказ от согласованного с ЕС плана по ирландской границе (backstop).

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