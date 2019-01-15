Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза

Британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit.

В поддержку документа высказались 202 представителя палаты общин, против — 432.

Также парламентарии не одобрили поправку к соглашению по брекситу, которая предусматривала право страны на односторонний отказ от согласованного с ЕС плана по ирландской границе (backstop). Против поправки отдано 600 голосов, 24 — за, передает RT.

Как отмечает «РИА Новости», решение парламента Великобритании открыло путь ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому «жесткому» выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

Изначально голосование по соглашению с ЕС о Brexit было запланировано на 11 декабря. По данным СМИ, Мэй отложила его после того, как ее предупредили, что она находится на пути к «сокрушительному поражению».