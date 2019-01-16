Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-Мастера» выиграл восьмой этап «Дакара»
Экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл восьмой этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Он преодолел спецучасток протяженностью 360 км за 4 часа 38 минут 6 секунд.
В тройку также попали Сергей Вязович на МАЗе (+23.13) и Жерар де Рой на «Ивеко» (+25.09). Экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял шестое место (+59.43), пишет ТАСС.
В общем зачете грузовиков лидирует Сотников, за ним следуют Николаев и де Рой.
Ранее экипаж Николаева стал третьим на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.Спорт Татарстан
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