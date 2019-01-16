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Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-Мастера» выиграл восьмой этап «Дакара»

07:29, 16.01.2019
Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-Мастера» выиграл восьмой этап «Дакара»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл восьмой этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Он преодолел спецучасток протяженностью 360 км за 4 часа 38 минут 6 секунд.

В тройку также попали Сергей Вязович на МАЗе (+23.13) и Жерар де Рой на «Ивеко» (+25.09). Экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял шестое место (+59.43), пишет ТАСС.

В общем зачете грузовиков лидирует Сотников, за ним следуют Николаев и де Рой.

Ранее экипаж Николаева стал третьим на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Спорт Татарстан
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