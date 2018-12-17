В Татарстане на 20% выросло число ДТП по вине водителей автобусов

В Татарстане по итогам года удалось в два раза снизить количество мест концентрации ДТП. При этом на 20% увеличилось количество ДТП по вине водителей автобусов.



«Продолжается последовательное снижение показателей аварийности в республике. Темпы сокращения числа погибших при ДТП одни из самых высоких среди регионов ПФО», — приводит пресс-служба президента РТ слова министра внутренних дел РТ Артем Хохорин.

По его словам, ГИБДД Татарстана планирует мероприятия, связанные с изменением системы оплаты труда водителей автобусов.

Отмечается, что в Татарстане зафиксировано 31 ДТП с участием водителей, ранее лишенных права управления автомобилем. В результате аварий погибли 6 человек, 43 пострадали. Президент РТ Рустам Минниханов предложил ввести уголовную ответственность для таких водителей.

«Если человек решением суда лишен права управления автомобилем, то как он может садиться за руль?! А если сел — он виновен и должен понести наказание», — пояснил Минниханов.

Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров привел в пример Татарстан по количеству установленных на дорогах республики камер фотовидеофиксации.