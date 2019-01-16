В отношении экс-председателя Общественной палаты Ижевска возбудили еще одно уголовное дело

Бывшего директора ижевской финансовой компании «Гид» и бывшего председателя Общественной палаты Ижевска Людмилу Гуляшинову заподозрили в легализации денежных средств. В октябре 2018 года она была задержана по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2017 года по сентябрь 2018 года Гуляшинова в качестве руководителя ФК «Гид» путем заключения договоров займов и продажи векселей похитила денежные средства вкладчиков, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере. Речь идет о 115 млн рублей и 96 пострадавших.

При этом во время расследования уголовного дела было установлено, что в январе 2017 года подозреваемая на часть этих денег приобрела автомобиль «Ниссан Мурано» стоимостью 1,87 млн рублей. Его она внесла в качестве вклада в уставный капитал одной из организаций, а в сентябре 2018 года вышла из состава этой организации, получив в качестве оплаты доли 1,5 млн рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.174.1 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере», сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.