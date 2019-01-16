Клиенты Сбербанка начнут выдавать займы компаниям

В первом квартале 2019 года Сбербанк собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям.



«Краудлендинг — это та платформа, где физическое лицо может дать заем юридическому лицу. Обычно это сделать крайне сложно, потому что нужен какой-то посредник или площадка, куда физлицо может прийти, найти интересующее юрлицо и дать деньги. Доходность выше, но и, соответственно, выше риск <...> В первом квартале этого года мы, Сбербанк, запускаем такую платформу», — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Гайдаровском форуме.

В рамках этой платформы также Сбербанк будет проводить оценку рисков тех компаний, которые хотят получить деньги от физических лиц, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сбербанк пока не планирует присоединяться к системе быстрых платежей, создаваемой Центробанком.