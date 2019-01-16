Сбербанк пока не собирается присоединяться к системе быстрых платежей

Сбербанк пока не планирует присоединяться к системе быстрых платежей, создаваемой Центробанком.

«Пока что нет», — сказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Гайдаровского форума, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что Сбербанк знает о законопроекте, согласно которому все участники банковского сектора должны подключиться к системе платежей, и по этому вопросу сейчас банк «находится в диалоге» с ЦБ, пишет ТАСС.

В конце прошлого года совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП). Комиссия установлена на уровне от 1 до 6 рублей, а ее размер будет зависеть от суммы перевода. При этом ЦБ не будет взимать плату за услуги этой системы.

Система начала действовать с 1 января 2019 года. Она позволяет физлицам отправлять и получать платежи со счетов и на счета в любых российских банках.