Греф заявил, что цифровизация является единственным способом победить коррупцию в России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что цифровизация является единственным способом борьбы с коррупцией в России. Об этом он сообщил на Гайдаровском форуме.

По его мнению, благодаря цифровизации можно обеспечить прозрачность принимаемых решений, «когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление».

«Я другого способа борьбы с коррупцией не вижу, кроме как цифровизация», — цитирует Грефа «Коммерсант».

Напомним, ранее президент Татарстана Минниханов призвал власти республики быть готовыми к вызовам эры цифровизации.