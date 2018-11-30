Минниханов призвал власти Татарстана быть готовыми к вызовам эры цифровизации

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Болгаре принял участие в открытии программы обучения для руководителей органов госвласти РТ и глав муниципалитетов «Управление эффективностью в условиях цифровой экономики».



«Мы всегда поддерживали все формы стажировок и обучающих семинаров. Сейчас все говорят о цифровой революции, но редко кто может четко озвучить принципы реализации новых форм работы. Необходимо оставаться в тренде и понимать, куда нам двигаться. Мы все должны быть готовы к новым вызовам эры цифровизации», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Участники образовательных курсов заслушают ряд лекций, встретятся с ведущими международными экспертами и практиками в области регионального управления, экономики и лидерства.

Среди участников образовательных курсов — руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов.