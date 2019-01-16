Песков: Путину не нравятся проявления «культа личности»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину не нравятся проявления «культа личности». При этом он назвал проспект Путина в Грозном особым случаем.

«Путину это не нравится, он сам об этом не раз говорил. Но такая ситуация, как в Чечне, все же нетипична. Во-первых, там свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился. Поэтому это особый случай», — заявил Песков в интервью «Аргументам и фактам».

Напомним, что в этом же интервью пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Путин может отозваться о человеке или процессе «так, что кровь стынет».