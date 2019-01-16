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Песков рассказал, от каких слов Владимира Путина «стынет кровь»

08:24, 16.01.2019
Песков рассказал, от каких слов Владимира Путина «стынет кровь»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может подвергнуть критике кого-либо или выразить свое отношение к кому-то так, что «кровь стынет». Об этом рассказал пресс-секретарь глава государства в интервью изданию «Аргументы и факты».

На вопрос журналиста о том, ругается хотя бы иногда Путин, представитель Кремля заявил, что «оставит это без ответа».

«Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», — отметил Песков.

Напомним, ранее Песков рассказал, как Путин получает зарплату и пенсию.

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