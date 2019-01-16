Песков рассказал, от каких слов Владимира Путина «стынет кровь»

Президент России Владимир Путин может подвергнуть критике кого-либо или выразить свое отношение к кому-то так, что «кровь стынет». Об этом рассказал пресс-секретарь глава государства в интервью изданию «Аргументы и факты».

На вопрос журналиста о том, ругается хотя бы иногда Путин, представитель Кремля заявил, что «оставит это без ответа».

«Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», — отметил Песков.

Напомним, ранее Песков рассказал, как Путин получает зарплату и пенсию.