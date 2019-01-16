УФАС возбудило дело в отношении правительства Удмуртии

Удмуртское УФАС России выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции при определении компаний, которые построят два детских сада.

В ведомстве считают, что правительство Удмуртии, Минэкономики республики, а также ООО «Дельта-Строй» и ООО «Дельта-Дом» заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию, сообщили в пресс-службе управления.

Было установлено, что «Дельта-Дом» и «Дельта-Строй» в настоящее время строят здания детских садов в Сарапуле и Завьялово на основании инвестиционных проектов Удмуртской Республики. Под реализацию этих проектов компаниям были выделены земельные участки без проведения торгов.

Между тем в УФАС отмечают, что фактически построенные здания детских садов планируются к выкупу за счет средств федерального и регионального бюджета, предусмотренных на создание в республике дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Такая схема используется для ухода от проведения конкурентных процедур при определении подрядчика по строительству зданий детских садов, считают в УФАС. Рассмотрение дела намечено на 14 февраля.

В октябре 2018 года без торгов инвесторам были выделены земельные участки под строительство трех детсадов в Воткинске, Игре и Балезино.

