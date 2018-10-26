Бречалов без торгов передал инвесторам три участка в Удмуртии под детсады и оздоровительный комплекс

Правительство Удмуртии предоставило без проведения торгов три земельных участка инвесторам под строительство детских садов. Соответствующие распоряжения за подписью главы республики Александра Бречалова опубликованы на официальном сайте правительства.

Участки под строительство дошкольных организаций для детей до 3 лет с пищеблоком и прачечной предоставлены компаниям в городе Воткинске, поселках Игра и Балезино.

Еще один участок получил инвестор для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса для маломобильных групп населения.

Администрациям муниципальных образований рекомендовано заключить соответствующие договоры об аренде.