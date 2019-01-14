МЧС опубликовало список оборудованных мест для крещенских купаний в Башкирии

В 2019 году власти Башкирии к проведению крещенских купаний подготовили 71 место.

Православный праздник пройдет 19 января. ГУ МЧС по республике не рекомендует погружаться в прорубь более чем на 2 минуты, а также советует для сохранения тепла растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира.

«Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт; а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания», — отметили в ведомстве.

Сведения о местах массового купания в период крещенских купаний в 2019 году:

1 МР Мелеузовский район г. Мелеуз, р. Белая, район пляжа 2 п. Зирган, р. Белая, 750 м восточнее от п. Зирган 3 Родник «Святой источник» в 1,5 км от д. Конаревка 4 с. Нордовка, р. Ашкадар 5 с. Нугуш, «Теплое озеро» 6 с. Восресенское, р. Тор, ул. Советская 7 д. Корнеевка, р. Сухайла 8 МР Бирский район г. Бирск, район ледовой переправы, река Белая 9 Городской округ город Агидель о. Апаиш 10 МР Кармаскалинский район д. Улукулево Холодный ключ 11 МР Белебевский район г. Белебей, мемориал защитникам отечества городской пруд 12 Городской округ город Октябрьский Озеро МУП СОК «Спартак 13 МР Шаранский район Мичуринский сельсовет, д. Ивановка, пруд 14 Городской округ г. Кумертау г.Кумертау, городской пруд 15 Нуримановский район с. Красный Ключ, р.Уфа 16 Нуримановский район с. Никольское, р. Салдыбаш 17 Нуримановский район с. Павловка, Павловское водохранилище, база отдыха «Бухта Кила» 18 Нуримановский район с. Новокулево, озеро «Упканкуль» 19 Городской округ г. Стерлитамак р. Ашкадар в районе городского пляжа (ул. Пушкина,63) 20 МР Белорецкий район РБ г. Белорецк р.Белая, в районе городской бани 21 МР Куюргазинский район РБ с.Ермолаево, пруд 22 с. Тирлянский, пруд 23 Елкинский родник, с. Инзер, ул. Чапаева 24 МР Дюртюлинский район г.Дюртюли, р.Белая в районе бывшей колхозной переправы 25 с.Ангасяк 26 н.п.Венеция, р.Белая 27 Городской округ город Белебей Городское поселение город Белебей, пруд 28 МР Давлекановский район г. Давлеканово ул. Черноярская 29 МР Чекмагушевскийрайон с.Юмашево, нижний пруд р.Камышлы 30 МР Иглинский район д. Ягодная, пруд Дмитриевский 31 с. Алаторка, пруд Караганка 32 МР Караидельский район р. Байкинка с.Байки Караидельского района 33 МР Чишминский район р. Калмашка, возле моста на районный дворец культуры 34 МР Альшеевский район Дмитриевский родник 35 МР Ишимбайский район г.Ишимбай п.Кузьминовка 36 с.Верхотор 37 МР Балтачевский район д. Курачево 38 Городской округ город Салават РБ р. Белая в районе расположения ПСО УГОЧС г. Салавата 39 МР Федоровский район с.Новомихайловка, р.Ашкадар 40 МР Кугарчинский район СП Новопетровский сельсовет, р.Большой Ик, возле моста 41 с.Каран, р.Ирняк 42 с.Семено-Петровское, р.Иртюбяк 43 с.Назаркино, р.Ик, Максютовский сельсовет 44 с.Исимово, р.Большой Ик 45 с.Мраково, р.Большой Ик 46 МР Зианчуринский район р. Большой Ик в районе д.«Яблонька» 47 МР Миякинский район В 3 км от с.Ильчигулово вблизи д.Сергеевка 48 Городской округ город Уфа г.Уфа, ПКиО Кашкадан 49 г. Уфа, р.Белая, район мкр. Нижегородка 50 г.Уфа, парк им.Якутова, озеро Солдатское 51 МР Гафурийский район п. Красноусольск, минеральные источники ГУП «Санаторий Красноусольск» 52 р.Белая в районе с.Табынск 53 МР Хайбуллинскийрайон с. Бурибай, р. Таналык 54 Городской округ г.Сибай г.Сибай, р.Худолаз, район пляжа 55 МР Краснокамский район р.Кама, Свято-Никольский храм, ул. Ленина 100 56 МР Туймазинский район н.п.Нижне-Троицкий, пруд 57 н.п.Верхне-Троицкий, пруд 58 д. Кандры-Куль, оз. Кандры-Куль 59 г. Туймазы, земснаряд 60 г. Туймазы, купель напротив Свято-Андреевского храма 61 г. Туймазы, купель напротив Крестовозвдвиженского храма 62 МР Бакалинский район р. Сюнь в районе с.Новоиликово Килеевского сельского поселения 63 МР Учалинский район с. Мендяк, оз. Миссили 64 городской пруд 65 МР Дуванский район с. Метели, р. Ай, напротив храма Преображения 66 с. Месягутово, р. Ай, в районе ул. Береговая 9 67 с. Вознесенка, ул. Малиновка, Святой источник 68 с. Михайловка, Печугинский мост 69 с. Михайловка, Михайловская плотина, ул. Лесная 70 г. Благовещенск, городской пруд 71 МР Абзелиловский район оз. Мауызды, д. Геологоразведки

Напомним, в прошлом году Ксения Собчак окунулась в прорубь под Томском в –40°С.