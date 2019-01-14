МЧС опубликовало список оборудованных мест для крещенских купаний в Башкирии
В 2019 году власти Башкирии к проведению крещенских купаний подготовили 71 место.
Православный праздник пройдет 19 января. ГУ МЧС по республике не рекомендует погружаться в прорубь более чем на 2 минуты, а также советует для сохранения тепла растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира.
«Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт; а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания», — отметили в ведомстве.
Сведения о местах массового купания в период крещенских купаний в 2019 году:
|
1
|
МР Мелеузовский район
г. Мелеуз, р. Белая, район пляжа
|
2
п. Зирган, р. Белая,
750 м восточнее от п. Зирган
|
3
Родник «Святой источник»
в 1,5 км от д. Конаревка
|
4
с. Нордовка, р. Ашкадар
|
5
с. Нугуш, «Теплое озеро»
|
6
с. Восресенское, р. Тор, ул. Советская
|
7
д. Корнеевка, р. Сухайла
|
8
|
МР Бирский район
г. Бирск, район ледовой переправы,
река Белая
|
9
|
Городской округ город Агидель
о. Апаиш
|
10
|
МР Кармаскалинский район
д. Улукулево Холодный ключ
|
11
|
МР Белебевский район
г. Белебей, мемориал защитникам
отечества городской пруд
|
12
|
Городской округ город Октябрьский
Озеро МУП СОК «Спартак
|
13
|
МР Шаранский район
Мичуринский сельсовет,
д. Ивановка, пруд
|
14
|
Городской округ г. Кумертау
г.Кумертау, городской пруд
|
15
|
Нуримановский район
с. Красный Ключ, р.Уфа
|
16
|
Нуримановский район
с. Никольское, р. Салдыбаш
|
17
|
Нуримановский район
с. Павловка, Павловское
водохранилище, база отдыха «Бухта Кила»
|
18
|
Нуримановский район
с. Новокулево, озеро «Упканкуль»
|
19
|
Городской округ г. Стерлитамак
р. Ашкадар в районе
городского пляжа (ул. Пушкина,63)
|
20
|
МР Белорецкий район РБ
г. Белорецк р.Белая,
в районе городской бани
|
21
|
МР Куюргазинский район РБ
с.Ермолаево, пруд
|
22
с. Тирлянский, пруд
|
23
Елкинский родник, с. Инзер, ул. Чапаева
|
24
|
МР Дюртюлинский район
г.Дюртюли, р.Белая в районе
бывшей колхозной переправы
|
25
с.Ангасяк
|
26
н.п.Венеция, р.Белая
|
27
|
Городской округ город Белебей
Городское поселение
город Белебей, пруд
|
28
|
МР Давлекановский район
г. Давлеканово ул. Черноярская
|
29
|
МР Чекмагушевскийрайон
с.Юмашево, нижний пруд р.Камышлы
|
30
|
МР Иглинский район
д. Ягодная, пруд Дмитриевский
|
31
с. Алаторка, пруд Караганка
|
32
|
МР Караидельский район
р. Байкинка с.Байки
Караидельского района
|
33
|
МР Чишминский район
р. Калмашка, возле моста
на районный дворец культуры
|
34
|
МР Альшеевский район
Дмитриевский родник
|
35
|
МР Ишимбайский район
г.Ишимбай п.Кузьминовка
|
36
с.Верхотор
|
37
|
МР Балтачевский район
д. Курачево
|
38
|
Городской округ город Салават РБ
р. Белая в районе расположения
ПСО УГОЧС г. Салавата
|
39
|
МР Федоровский район
с.Новомихайловка, р.Ашкадар
|
40
|
МР Кугарчинский район
СП Новопетровский сельсовет,
р.Большой Ик, возле моста
|
41
с.Каран, р.Ирняк
|
42
с.Семено-Петровское, р.Иртюбяк
|
43
с.Назаркино, р.Ик,
Максютовский сельсовет
|
44
с.Исимово, р.Большой Ик
|
45
с.Мраково, р.Большой Ик
|
46
|
МР Зианчуринский район
р. Большой Ик в районе д.«Яблонька»
|
47
|
МР Миякинский район
В 3 км от с.Ильчигулово
вблизи д.Сергеевка
|
48
|
Городской округ город Уфа
г.Уфа, ПКиО Кашкадан
|
49
г. Уфа, р.Белая, район мкр. Нижегородка
|
50
г.Уфа, парк им.Якутова, озеро Солдатское
|
51
|
МР Гафурийский район
п. Красноусольск, минеральные
источники ГУП «Санаторий Красноусольск»
|
52
р.Белая в районе с.Табынск
|
53
|
МР Хайбуллинскийрайон
с. Бурибай, р. Таналык
|
54
|
Городской округ г.Сибай
г.Сибай, р.Худолаз, район пляжа
|
55
|
МР Краснокамский район
р.Кама, Свято-Никольский храм,
ул. Ленина 100
|
56
|
МР Туймазинский район
н.п.Нижне-Троицкий, пруд
|
57
н.п.Верхне-Троицкий, пруд
|
58
д. Кандры-Куль, оз. Кандры-Куль
|
59
г. Туймазы, земснаряд
|
60
г. Туймазы, купель напротив
Свято-Андреевского храма
|
61
г. Туймазы, купель напротив
Крестовозвдвиженского храма
|
62
|
МР Бакалинский район
р. Сюнь в районе с.Новоиликово
Килеевского сельского поселения
|
63
|
МР Учалинский район
с. Мендяк, оз. Миссили
|
64
городской пруд
|
65
|
МР Дуванский район
с. Метели, р. Ай, напротив
храма Преображения
|
66
с. Месягутово, р. Ай, в районе
ул. Береговая 9
|
67
с. Вознесенка, ул. Малиновка,
Святой источник
|
68
с. Михайловка, Печугинский мост
|
69
с. Михайловка, Михайловская
плотина, ул. Лесная
|
70
г. Благовещенск, городской пруд
|
71
|
МР Абзелиловский район
оз. Мауызды, д. Геологоразведки
Напомним, в прошлом году Ксения Собчак окунулась в прорубь под Томском в –40°С.Общество Башкортостан
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