Кудрин: программа нацпроектов на 2008—2012 годы в России выполнена лишь на 70%

Программа приоритетных национальных проектов на 2008—2012 годы в России была выполнена лишь на 70%.

«В 2012 году ставилось также много целей и задач, но по-настоящему подведения итогов, я считаю, не было, мы не обсудили результаты. Была озвучена одна из цифр — 93% исполнено, по нашим оценкам — 70%, если брать и многие формальные вещи, которые были выполнены», — сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что на данный момент не все серьезные структурные шаги прописаны в нацпроектах.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что рассчитывает на участие бизнеса в реализации 12 национальных проектов.