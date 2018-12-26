Путин призвал бизнес участвовать в нацпроектах

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что рассчитывает на участие бизнеса в реализации 12 национальных проектов.



«Общество рассчитывает на вашу сопричастность в деле достижения прорыва, необходимого для России. Уже в l квартале наступающего года будет развернута работа по национальным проектам», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Президент назвал приоритетными для сотрудничества между властями и бизнесом задачи по повышению производительности труда, по обновлению производств за счет современных технологий, по подготовке кадров и повышению их компетенций.

Ранее Путин рассказал о целесообразности национальных проектов. По его словам, России нужно вырваться в новый технологический уклад и нужен прорыв.