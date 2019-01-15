«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Авангарду»

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» (Омск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Омске и завершилась после серии буллитов со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе «Салавата Юлаева» отличились Захар Арзамасцев (9-я и 58-я минуты), Александр Бурмистров (30-я), Антон Бурдасов (58-я). За «Авангард» результативными бросками отметились Давид Дешарне (27-я и победный буллит), Тэйлор Бек (29-я), Виктор Сталберг (40-я) и Кирилл Семенов (53-я).

После 50 игр «Салават Юлаев» идет на 6-м месте в Восточной конференции с 61 очком. «Авангард» после 52 игр занимает 2-ю позицию с 71 баллом.

В следующем матче уфимцы 17 января сыграют на выезде против «Барыса».

Ранее «Салават Юлаев» на выезде проиграл «Сибири». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.