«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Авангарду»
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» (Омск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра состоялась в Омске и завершилась после серии буллитов со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе «Салавата Юлаева» отличились Захар Арзамасцев (9-я и 58-я минуты), Александр Бурмистров (30-я), Антон Бурдасов (58-я). За «Авангард» результативными бросками отметились Давид Дешарне (27-я и победный буллит), Тэйлор Бек (29-я), Виктор Сталберг (40-я) и Кирилл Семенов (53-я).
После 50 игр «Салават Юлаев» идет на 6-м месте в Восточной конференции с 61 очком. «Авангард» после 52 игр занимает 2-ю позицию с 71 баллом.
В следующем матче уфимцы 17 января сыграют на выезде против «Барыса».
Ранее «Салават Юлаев» на выезде проиграл «Сибири». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.СпортХоккей Башкортостан
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