«Салават Юлаев» на выезде уступил «Сибири»

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Игра состоялась в Новосибирске и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе «Салавата Юлаева» отличились Линус Умарк (4-я минута) и Владимир Жарков (49-я). За «Сибирь» шайбы забросили Никита Шашков (9-я), Жильбер Брюле (44-я), Егор Миловзоров (53-я) и Максим Казаков (60-я).

После 50 игр «Салават Юлаев» идет на 6-м месте в Восточной конференции с 60 очками. «Сибирь» после 48 игр занимает 10-ю позицию с 38 очками.

В следующем матче уфимцы 15 декабря сыграют на выезде с «Авангардом».

Напомним, что 11 января «Салават Юлаев» в домашнем матче победил «Сочи» со счетом 5:4.