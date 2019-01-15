«Нефтехимик» на выезде обыграл СКА

«Нефтехимик» обыграл СКА (Санкт-Петербург) матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:3. В составе «Нефтехимика» отличились Андрей Нестрашил (12-я минута), Эмиль Галимов (24-я) и Павел Падакин (63-я), шайба которого принесла команде победу. За СКА результативными бросками отметились Сергей Плотников (7-я) и Алексей Бывальцев (11-я).

После 48 игр СКА занимает 2-е место в Западной конференции с 79 очками. «Нефтехимик» идет на 11-ой позиции в Восточной конференции, имея в своем активе 40 очков.

В следующем матче «Нефтехимик» 17 января сыграет дома против «Витязя».

Ранее «Нефтехимик» на выезде проиграл «Металлургу». Игра завершилась со счетом 5:2.