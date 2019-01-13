«Нефтехимик» на выезде проиграл «Металлургу»

Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде проиграл магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе «Магнитогорска» отличились Сергей Мозякин (4-я и 41-я минуты), Роман Любимов (19-я), Николай Кулемин (25-я), Деннис Расмуссен (36-я). За «Нефтехимик» шайбы забросили Юусо Пуустинен (8-я) и Александр Авцин (11-я).

После 48 игр «металлург» занимает 4-е место в Восточной конференции с 68 очками. «Нефтехимик» идет на 11-м, имея в своем активе 38 очков.

В следующем матче «Нефтехимик» 15 января сыграет на выезде с СКА.

Ранее «Нефтехимик» проиграл на выезде «Спартаку» в серии буллитов.