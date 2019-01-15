Силуанов: в эксперименте с налогом для самозанятых уже участвуют более 8 тысяч человек

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал число самозанятых, участвующих в эксперименте. По его словам, на сегодня заявки подали более 8 тысяч человек.

«За две недели получили таких регистраций [в рамках эксперимента] от более восьми тысяч человек», – рассказал глава Минфина РФ в эфире телеканала РБК.

Силуанов назвал стартовые цифры успешными с учетом того, что в эксперименте участвует всего четыре региона.

Цель налога на профдоход не в том, чтобы наполнить казну, а в том, чтобы «дать людям участвовать в собственном социальном обеспечении», – отметил вице-премьер.

Напомним, что Татарстан входит в число регионов, в которых запущен эксперимент по обложению самозанятых налогом. В декабре 2018 года Силуанов приезжал в Казань, чтобы обсудить новый проект с республиканскими властями.