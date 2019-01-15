Кудрин поддержал идею сокращения надзорных требований к бизнесу вдвое

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что проведение оптимизации надзорного законодательства России является вполне обоснованным.

«На мой взгляд, сокращение требований к бизнесу вдвое — вполне обоснованный ориентир. Важно, чтобы это реализовалось», — написал Кудрин на своей странице в Twitter.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума сообщил, что правительство РФ подняло вопрос о реформе контрольно-надзорной деятельности. По словам министра, оптимизация законодательства приведет к сокращению количество надзорных требований к бизнесу вдвое.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует дать поручение правительству проработать соответствующую дорожную карту.