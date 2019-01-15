КГАСУ разработает генплан Челнов за 21 млн рублей
Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) выиграл тендер на разработку генерального плана Набережных Челнов за 21 млн рублей.
Начальная стоимость контракта составляла 23 млн рублей. В конкурсе также участвовал Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга, который предложил 22 млн рублей, пишет Chelny-biz.ru.
Генплан должен быть разработан до конца 2022 года.
Ранее срок принятия генплана Казани перенесли на 2019 год из-за изменений законодательства.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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