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КГАСУ разработает генплан Челнов за 21 млн рублей

12:26, 15.01.2019

Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) выиграл тендер на разработку генерального плана Набережных Челнов за 21 млн рублей.

Начальная стоимость контракта составляла 23 млн рублей. В конкурсе также участвовал Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга, который предложил 22 млн рублей, пишет Chelny-biz.ru.

Генплан должен быть разработан до конца 2022 года.

Ранее срок принятия генплана Казани перенесли на 2019 год из-за изменений законодательства.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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