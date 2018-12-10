Срок принятия генплана Казани перенесли на 2019 год из-за изменений законодательства

Срок принятия генплана Казани перенесли на 2019 год из-за изменений законодательства. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сказала главный архитектор города Татьяна Прокофьева.

«Мы сможем вернуться к завершению и утверждению генерального плана только после доработок и планируем это сделать в 2019 году», — сообщила она.



По словам главного архитектора Казани, доработки связаны с федеральным законом №280, который установил новые требования по разработке генплана при наложении населенного пункта на землю лесного фонда, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее Прокофьева сообщила, что новый генплан Казани предполагает более щадящую застройку берега Казанки вдоль улицы Гаврилова. Однако окончательное предложение по застройке пока не известно.