Федерация независимых профсоюзов предложила увеличить МРОТ в два раза

Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что в Трудовой кодекс необходимо внести поправки, которые будут определять надбавки к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

По его мнению, «сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей».

«И мы будем настаивать, чтобы «корзину» расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины — примерно 25 тысяч рублей», — рассказал Шмаков в интервью «Российской газете».

Напомним, в конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ до размера прожиточного минимума.

Речь идет о повышении на 117 рублей до 11 280 рублей.