Гуцериев стал инвестором первой легальной криптобиржи в Белоруссии

В Белоруссии запустили первую легальную платформу для торговли и инвестиций в криптовалюты — currency.com.

Одним из инвесторов проекта стала компания Larnabel Ventures члена совета директоров группы «Сафмар» Саида Гуцериева. Суммарные инвестиции в платформу составили около $10 млн, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Платформа планирует выпустить более 2 тыс. токенизированных активов, которые можно будет покупать как за криптовалюту (биткоин или эфир), так и за обычные деньги.

Ранее биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года, самым доходным — металл палладий.

Так, если в январе инвесторы вложили в биткоин 300 тыс. рублей, то к декабрю они потеряли 213 тыс. рублей, или 71,1%. Что касается палладия, то владельцы метала заработали по 10,2% реального рублевого дохода или по 30,5 тыс. рублей на каждые 300 тыс. рублей вложений.

