Биткоин назвали самым провальным инвестиционным инструментом в 2018 году

Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года, самым доходным — металл палладий.

К такому выводу пришли аналитики, проанализировав 14 инвестиционных инструментов, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование «ФинЭкспертизы».

Так, если в январе инвесторы вложили в биткоин 300 тыс. рублей, то к декабрю они потеряли 213 тыс. рублей, или 71,1%. Что касается палладия, то владельцы метала заработали по 10,2% реального рублевого дохода или по 30,5 тыс. рублей на каждые 300 тыс. рублей вложений.

Также эксперты выяснили, что покупательская способность 300 тыс. рублей за год снизилась почти на 3,3%. То есть, если бы инвестор имел эту сумму дома по состоянию на январь, то в декабре на эти деньги он бы купил товаров на 9,8 тыс. рублей меньше.



Ранее Bloomberg отмечал, что рынок криптовалют с начала года упал в четыре раза. Главным фактором падения издание называло отказ Комиссии по ценным бумагам США (SEC) зарегистрировать биткоиновый ETF-фонд братьев Уинклвосс.