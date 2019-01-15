Пермский пороховой завод планирует провести массовые сокращения

Пермский пороховой завод намерен провести массовые сокращения в 2019 году.

Планы по увольнению сотрудников одного из крупнейших оборонных предприятий региона связаны с неполной загруженностью производства.

Сокращения начались 9 января, когда руководство убрало 43 ставки. С 1 апреля 2019 года планируется сокращение еще 147 работников, передает «Коммерсант» со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации «Пермские пороховики» Олега Шилыковского.

В настоящее время на заводе работают более 4 тысяч человек.

Добавим, Пермский пороховой завод выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135 и сферические пороха для стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что почти четверть российских работодателей планирует сократить штат в 2019 году.