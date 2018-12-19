Почти четверть работодателей планирует сократить штат в 2019 году

Почти четверть работодателей (23%) планируют сократить часть персонала в 2019 году. При этом расширение штата в планах 18% компаний.



Массовые сокращения в 2019 году затронут компании, работающие в сферах медиа и маркетинга, а также в продовольственной отрасли, передает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования портала Rabota.ru.

О наборе новых сотрудников думают в IT-компаниях. При этом каждый третий работодатель (33%) планирует в новом году обучать своих сотрудников.

Ранее Банк России предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в сложных жизненных ситуациях, в том числе при увольнении. Отмечается, что люди в возрасте до 30—35 лет гораздо чаще стали менять место работы.