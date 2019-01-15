Рекрутеры назвали самую высокооплачиваемую вакансию в Казани

Самой высокооплачиваемой вакансией на начало 2019 года в Казани стал программист с зарплатой в 100 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Rabota.ru.

Как сообщает ТАСС, самыми высокооплачиваемыми вакансиями в российских городах-миллионниках стали командир воздушного судна (650 тыс. рублей в месяц, Москва), директор по продажам e-commerce (350 тыс. рублей, Санкт-Петербург) и Android-разработчик (160 тыс. рублей, Екатеринбург).

Ранее в HeadHunter сообщили, что профессии специалиста по продажам и бармена стали самыми востребованными в 2018 году.