Профессии специалиста по продажам и бармена стали самыми востребованными в 2018 году

Эксперты компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам 2018 года.

Рейтинг возглавили специалисты в сфере продаж — на их долю пришлась почти треть предложений. Вторую строчку заняли «рабочие» специальности, а также парикмахеры, официанты, бармены, администраторы. Тройку замкнули работники индустрии информационных технологий, сообщает «Российская газета».

В целом во всех отраслях специалисты компании зафиксировали снижение конкуренции между соискателями. Соотношение количества вакансий и поданных резюме в 2018 году составило 5,7. В прошлом году этот показатель был на уровне 6,4, а самые высокие цифры за 5 лет были зафиксированы в 2015 году — 6,9.



Ранее аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список наиболее востребованных профессий в 2019 году.

Так, из-за высокого темпа развития мобильных приложений в следующем году продолжится рост спроса на разработчиков приложений для iOS и Android.