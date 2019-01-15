В России средняя цена нового автомобиля в 2018 году выросла на 7,5 процента

В России по итогам 2018 года средняя цена нового легкового автомобиля выросла на 7,5 процента по сравнению с 2017 годом.

По данным, аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в прошлом году составила 1,43 млн рублей. При этом средняя стоимость иномарки достигла 1,65 млн рублей, а отечественного автомобиля — 625 тыс. рублей.

Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений, рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций.



Отметим, что по информации автомобильной группы «Авилон», с 1 января 2019 года цены на новые автомобили в России выросли на 1—5 процентов в зависимости от марки.