Медведев заявил о вреде длинных новогодних праздников для экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе церемонии вручения премий правительства в области СМИ заявил, что длинные новогодние праздники плохи для экономики.

«Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Отметим, что, согласно постановлению правительства, в эти новогодние праздники россияне отдыхали 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Согласно расчетам РЭУ им. Г.В. Плеханова, потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей.