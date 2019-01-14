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Медведев заявил о вреде длинных новогодних праздников для экономики

19:47, 14.01.2019 2
Медведев заявил о вреде длинных новогодних праздников для экономики
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе церемонии вручения премий правительства в области СМИ заявил, что длинные новогодние праздники плохи для экономики.

«Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Отметим, что, согласно постановлению правительства, в эти новогодние праздники россияне отдыхали 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Согласно расчетам РЭУ им. Г.В. Плеханова, потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20:26
    На чем стоит, на что опирается в жизни этот человек? Кажется, это ведь он или его люди ввели эти прогульные дни? Не было ведь "моды" не работать полмесяца, месяцами отлеживаться на курорте в рабочее время.. Есть отпуск для этого. У страны перспектива печальная при этих людях- они не знают, что основа благополучия есть производство! Труд, физический, полезен не только для рук, но и для мозгов.
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  • Анонимно 20:32
    Медведев отдыхал 14 дней, а все остальные 10 дней.
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