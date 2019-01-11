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Экономика России за новогодние праздники потеряла 1,3 трлн рублей

12:25, 11.01.2019
Экономика России за новогодние праздники потеряла 1,3 трлн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей, следует из расчетов РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По словам доцента РЭУ Никиты Моисеева, потери экономики в 2018-м составили 1,2% ВВП (1,2 трлн рублей), пишут «Известия».

Моисеев пояснил, что негативный эффект обусловлен в основном замедлением промышленности. В каникулы не действует большая часть обрабатывающих производств (металлообработка, машиностроение, строительство и др.).

Несмотря на общий ущерб, ряд отраслей извлекают из новогодних праздников выгоду. В частности, к ним относятся сферы продаж и услуг.

Экономисты считают, что отменять или переносить январские выходные не следует, так как потери экономики можно компенсировать за счет усиленной работы предприятий после праздников.

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